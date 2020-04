INPS – TRENTINO ALTO ADIGE * DIREZIONE: « ANTONIO MARIA DI MARCO PIZZONGOLO NOMINATO ALLA GUIDA DELL’INPS REGIONALE, È STATO INCARICATO DAL DIRETTORE GENERALE DI MICHELE»

Antonio Maria Di Marco Pizzongolo nominato alla guida dell’INPS regionale. Successore di Marco Zanotelli, Antonio Maria Di Marco Pizzongolo è stato incaricato dal Direttore Generale dell’Istituto Gabriella Di Michele di guidare la Direzione regionale INPS per il Trentino – Alto Adige.

47 anni, bergamasco, già avvocato, allievo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in Istituto dal 2002, è stato direttore provinciale INPS prima a Brescia, poi a Milano e, da ultimo, a Torino.

Ha collaborato, negli anni, con i Vertici dell’Istituto su progetti specifici dedicati alla comunicazione ed all’innovazione organizzativa e funzionale; assume l’incarico in un momento di forte impegno, per assicurare anche in Trentino – Alto Adige le necessarie risposte di servizio attese dalla cittadinanza.