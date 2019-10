INMOVIMENTO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE TRENTO 2020: « CI SIAMO COSTITUITI IN SOGGETTO POLITICO, LANCIàTI TRE GRUPPI DI LAVORO »

Una serata insieme a diversi amici e sostenitori per iniziare un cammino, per compiere un passo importante, per condividere la costituzione in soggetto politico di #inMovimento. Il gruppo consiliare, realizzato in Comune di Trento dai consiglieri Andrea Robol, Paolo Castelli, Paolo Biasioli, Eugenio Oliva e Massimo Ducati con il sostegno di persone che hanno condiviso sin da subito il progetto, in primis tra gli altri Lorenzo Rizzoli, è ora a tutti gli effetti un movimento politico.

Che si è voluto presentare ad una novantina fra amici e sostenitori nella serata di giovedì, al centro sportivo don Onorio Spada di Villazzano. In questa occasione è stata formalizzata anche la creazione del primo direttivo, in attesa di organizzare nel prossimo periodo un primo momento assembleare, con la nomina di Lorenzo Rizzoli, 41enne di Trento e vicino sin da subito alla creazione del progetto, al ruolo di presidente.

L’attività politica di #inMovimento prenderà il via nelle prossime settimane con momenti dedicati alle adesioni e saranno organizzate nuove iniziative sul territorio. Il cammino di #inMovimento sarà attento alla partecipazione ai propri gruppi di lavoro di tutte quelle persone che vorranno dare il proprio contributo.

Sono, infatti, stati organizzati gruppi di lavoro attorno alle tre parole chiave quali “Territorio”, “Comunità” e “Sostenibilità” per elaborare idee, proposte e iniziative concrete sia per la città che per la nostra provincia.

Tre parole queste che sono i tre capisaldi dell’iniziativa territoriale di #inMovimento, che nel corso di questo incontro informale ha voluto ribadire la propria volontà di restare al di fuori dei due poli attualmente esistenti nella politica trentina.

«Questa è una scelta ben precisa che abbiamo fatto da tempo – ha spiegato durante questa serata Andrea Robol, capogruppo di #inMovimento in consiglio comunale – fin dall’inizio del nostro percorso, perché riteniamo che vi sia la necessità di riconoscersi in qualcosa di nuovo, in un laboratorio politico che superi l’attuale scenario contraddistinto dalla contrapposizione delle attuali due coalizioni.

Lo scenario è mutato profondamente e la politica ha la necessità, ovvero il dovere, di recepire questi cambiamenti, trovando la strada giusta per dare risposte concrete a quelle che sono oggi le esigenze della comunità trentina».