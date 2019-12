INMOVIMENTO * AUTONOMIA: RIZZOLI, « L’OBIETTIVO È “NON LASCIARE LA NOSTRA TERRA A QUALCUNO“, MA LAVORARE PER “CONQUISTARLA” NOI »

Si sta chiudendo un anno, quello del 2019, segnato da molta confusione politica, soprattutto a livello nazionale: dallo sgretolamento di un governo cosiddetto “giallo- verde”, costituito da Movimento 5 Stelle e Lega, alla costituzione del governo cosiddetto “giallo-rosso”, costituito da Movimento 5 Stelle e PD. Partiti nazionali che “ragionano” più su dati statistici che su dati reali: il “se si andasse al voto oggi” non corrisponde con il risultato preso in sede elettorale.

Si chiude un anno politico anche nel Comune di Trento, a breve si chiuderà la consigliatura Andreatta, consigliatura che negli ultimi anni ha fatto molto discutere. Dal un lato la cittadinanza lamenta problemi irrisolti, dall’altro lato alcune forze politiche alleate al Sindaco Andreatta lamentano un comportamento poco corretto del Primo Cittadino. Ultimi anni, dunque, movimentati anche per l’Amministrazione del Comune di Trento.

Come annunciato pochi giorni fa #inMovimento ha costituito un tavolo di lavoro con altre forze politiche (PATT e UPT) per cercare di dare vita ad un nuovo polo territoriale. Tavolo di lavoro che ha, come principi fondamentali, l’autonomia, l’Europa, l’identità, il territorio, la comunità, la sostenibilità, la sicurezza. Principi in totale sintonia con quanto detto inizialmente da #inMovimento nel suo comunicato stampa, che, distante dai richiami sovranisti e populisti, vuole mettere in atto una chiara azione politica al fine di interpretare in chiave rinnovata, senza preconcetti, la vocazione autonomista, riformista, solidale e pragmatica della nostra terra. Il tavolo di lavoro di questo Polo Territoriale è un tavolo aperto al dialogo a tutti coloro che si riconoscono nei pilastri indicati nel nostro comunicato stampa congiunto (cittadini, simpatizzanti politici e movimenti politici). Il dialogo deve essere aperto, sia alle forze politiche dell’attuale centrosinistra sia a quelle dell’attuale centrodestra.

Ma l’obiettivo di #inMovimento è quello di superare questa vecchia terminologia (centrodestra e centrosinistra) per lasciar spazio a idee nuove e programmi nuovi capaci di essere attrattori in maniera trasversale. Chi non condivide I temi da noi indicati (Autonomia, Europa, identità, territorio, comunità, sostenibilità e sicurezza) difficilmente farà parte del tavolo di lavoro. Per coloro che, invece, condividono questi concetti noi siamo aperti al dialogo ed al confronto per costruire, insieme, una nuova “VISION” per la nostra città! L’obiettivo non è quello di “non lasciare la nostra terra a qualcuno (altre forze politiche, forze populiste)”, ma quello di lavorare per “conquistarcela” noi; non lavoriamo per “evitare di perdere”, bensì per vincere!

Il lavoro da fare è tanto, ma gli stimoli sono altrettanti. Non c’è voglia di lavorare per evitare di lasciare la vittoria alle altre forze politiche, ma c’è voglia di lavorare per offrire il “prodotto migliore”: dalla costruzione di un programma per la città (e non solo, in quanto il ragionamento del Polo Territoriale vuole essere esteso anche il vista delle prossime elezioni provinciali 2023) da poter, magari, proporre alle altre forze politiche vicine per valori, ideali e principi di base, alla condivisione del candidato Sindaco, figura sulla quale stiamo lavorando.

Ci accingiamo quindi ad iniziare il nuovo anno con ottimismo, convinti che abbiamo molto lavoro da fare, ma abbiamo anche molti stimoli e progetti molto ambiziosi.

*

Lorenzo Rizzoli

Presidente #inMovimento