IN MEMORIA DI Megalizzi * compagni di corso DEL ‘ Master in European and International Studies ‘: ” stiamo organizzando una fiaccolata, Raduno al Dipartimento di Lettere in via Gar “

Siamo i compagni di corso di Antonio Megalizzi, del Master in European and International Studies (Meis).

Con questa email vorremmo rendervi partecipi della fiaccolata che stiamo organizzando con l’approvazione della famiglia di Antonio.

Considerando le disposizioni delle autorità di Trento, l’iniziativa è prevista per il giorno venerdì 21 dicembre alle ore 19 e seguirà questo percorso:

· Raduno davanti al Dipartimento di Lettere/Ssi in via Tommaso Gar;

· Partenza della fiaccolata lungo via Zanella, via Rosmini, via della Prepositura, via Torre Vanga, via Alfieri, via Roma, via Belenzani, piazza Duomo;

· Sosta finale sotto l’albero di Natale di piazza Duomo, momento di raccoglimento e dispersione del corteo.

L’idea di base è che ciascuno dei gruppi di cui Antonio era parte esprima un pensiero attraverso un rappresentante.

Lo scopo e lo spirito dell’iniziativa è di ricordare Antonio come persona, nel rispetto del riserbo voluto dalla famiglia e senza sfociare nel politico.

Ogni comunicazione deve essere indirizzata alla mail fiaccolata.meis@gmail.com. Le organizzazioni comunichino la loro partecipazione, il nome del rappresentante e il tipo di contributo che vogliono portare entro giovedì 20 alle ore 20, per poter essere organizzati con anticipo.

*

I compagni di Antonio