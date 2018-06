“IN CITY GOLF” * AL MUSE DI TRENTO IL ‘COLPO’ DI GIULIA SERGAS, DALLA TERRAZZA DEL MUSEO ALL’INTERNO DI UN ELICOTTERO IN HOVERING (FOTO)

Ieri al Muse di Trento si è svolta la conferenza stampa di presentazione di ‘In City Golf presented by Engel & Völkers’ del 21 e 22 settembre a Trento, con lancio promozionale dal tetto del Museo delle Scienze da parte della golfista professionista Giulia Sergas, con passaggio della pallina direttamente all’interno di un elicottero in volo, prima della “discesa” in buca.

Al “lancio” dell’evento sono intervenuti Alessandro Andreatta, sindaco di Trento, Andrea Merler, consigliere comunale di Trento, Franco Aldo Bertagnolli e Elda Verones, rispettivamente presidente e direttrice dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Kurt Anrather, manager di Curtes SportEvents, Davide Bonalumi, responsabile di Engel & Völkers, Giulia Sergas, atleta professionista di golf e Michele Lanzinger, direttore del Muse a fare gli onori di casa.

Kurt Anrather è l’ideatore dell’iniziativa di praticare la disciplina in centro città, ma grande merito per la realizzazione dello stesso va all’organizzazione di Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e al Comune di Trento: “In City Golf è un evento di golf a 18 buche in centro città – afferma Anrather, che prevede green sintetici e 72 giocatori invitati dagli sponsor partner della manifestazione.

A settembre 2009 ho sognato di giocare a golf in centro città, poi ho chiesto ad alcuni amici dove avrei potuto organizzare un evento mondano di questo tipo, e tutti mi hanno risposto Cortina. Da lì siamo partiti e ne siamo rimasti entusiasti, proprio con Giulia Sergas a lanciare la pallina dalla funivia

. Siamo reduci da Vienna, passando per Verona, Monaco, Berlino, Expo Milano, Firenze e molte altre città. A settembre toccherà a Trento, dove arriviamo ‘scriviamo’ la storia”. Il sindaco di Trento ha colto subito quest’opportunità: “In City Golf si colloca in un’annata eccezionale per Trento, non ancora finita.

Tanti eventi di diverso tipo, culturale, sportivo e di aggregazione. Il turismo sportivo in Trentino e nella città di Trento è in crescita, gastronomia e sport in primis.

In City Golf porta in città una disciplina che ha grande valenza, permettendo di promuovere Trento a livello nazionale e internazionale”.

L’evento è proposto da Curtes SportEvents, ma senza l’apporto di Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi non sarebbe certamente realizzabile, ne ha parlato il presidente Bertagnolli: “Mi auguro che questa manifestazione possa portare turismo a Trento, con anche l’auspicio di avere nuovi campi da golf in Trentino. Il turismo del golf attira una fascia medio-alta, il golf genera un indotto nel mondo di circa 1 miliardo di euro.

Credo che in prospettiva ci si debba puntare di più”. Elda Verones considera In City Golf una ‘chicca’ per la città di Trento: “Kurt ha avuto una grande intuizione.

Il golf a Trento non l’avevamo mai avuto, sarà un’opportunità unica per aprire nuove frontiere e credo che questa formula che coinvolge tutta la città, le piazze e i turisti, possa funzionare a meraviglia”.

Il main sponsor Engel & Völkers ha raccontato la partnership dalle parole di Davide Bonalumi: “Siamo tra le migliori province come competenza verso il turista e servizi al cittadino.

Se diamo appoggio e vicinanza allo sport assieme al nostro know how, daremo un aiuto a tutta l’amministrazione provinciale e comunale”. In chiusura Giulia Sergas ha salutato i presenti prima di dare appuntamento in terrazza per il “colpo magico”: “Cercherò di entrare nell’elicottero con una pallina, Curtes mi chiede sempre di fare tiri particolari, complimenti per l’ambientazione e l’idea.

Sarà uno scatto che girerà il mondo”. E così è stato, dopo qualche tiro “di prova”, con la Sergas a lanciare la pallina dalla terrazza del Muse all’interno del portellone aperto dell’elicottero in volo, facendola poi ‘atterrare’ nei pressi della buca del green sottostante. Il golf lancia la sfida alla città di Trento, chi sarà pronto a raccoglierla?