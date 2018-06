IL TERZO INDIZIO – RETE 4 * LA STORIA CHE CHIUDE IL CICLO DI PUNTATE RACCONTA DI SILVIA, UNA COMMERCIALISTA BOLOGNESE DI 39 ANNI UCCISA DAL PROPRIO COMPAGNO

Martedì 5 giugno, in prima serata su Retequattro, ultimo appuntamento stagionale con “Il terzo indizio”, il programma condotto da Barbara De Rossi che ricostruisce con il linguaggio della docufiction grandi casi di cronaca.

La storia che chiude il ciclo di puntate, racconta di Silvia, una commercialista bolognese di 39 anni uccisa dal proprio compagno.

L’uomo – condannato a 30 anni di carcere in via definitiva – aveva nascosto il cadavere della donna in un sacco di plastica, all’interno del congelatore per alimenti della loro abitazione.

La trasmissione Videonews a cura di Siria Magri, anche in questa edizione, ha ripercorso alcuni fatti ponendo massima attenzione agli atti giudiziari che, interpretati da attori professionisti, sono diventati la traccia del racconto.

In ogni puntata, accurate ricostruzioni e interviste ai protagonisti hanno permesso di ripercorrere e rivivere i contesti nei quali nascono quegli episodi di “nera” che hanno fortemente turbato la coscienza collettiva.

Contesti perlopiù relazionali, familiari, quotidiani, casi per i quali “Il terzo indizio” è diventato anche promotore di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza domestica, in particolare quella sulle donne.

Una mission che appartiene anche alla stessa Barbara De Rossi, impegnata da anni in un costante e appassionato lavoro in prima persona per aiutare concretamente vittime di stalking e abusi.