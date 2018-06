VII° SUMMER MARATHON 2018 * IN TRENTINO LA VAL DI SOLE PROTAGONISTA, IL VIA VENERDÌ 15 GIUGNO DA LOVERE – LAGO D’ISEO

Prenderà il via venerdì 15 giugnoda Lovere – lago d’Iseo, alle ore 11,45 la VII° Summer Marathon 2018, gara di regolarità per auto storiche, inserita nell’ambito e prestigioso Trofeo super Classic Cup 2018. La manifestazione farà tappa e sosta per due giornate in val di Sole, prima di ripartire nella mattinata di domenica 17 giugno verso Lovere, dove si concluderà.

77 equipaggi al via della competizione, a cui faranno da corollario 22 autovetture al seguito ufficiale, numerosa anche la presenza femminile, con 60 le donne iscritte tra drivers e co-piloti.

Ben rappresentata la presenza straniera, proveniente da ben 12 nazioni: Argentina, Belgio, Canada, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Regno Unito, Russia, Svizzera, Thailandia, oltre naturalmente agli equipaggi italiani, che vedrà al via ben 11 Top drivers italiani.

Gli equipaggi si daranno battaglia nel corso delle tre tappe nei 703 chilometri, 67 prove cronometrate classiche e 6 prove di media con 18 rilevamenti segreti, 18 controlli orari, 6 controlli a timbro.

Il pubblico avrà anche l’occasione di vedere da vicino queste straordinarie autovetture d’epoca, nei tre Concorsi di Eleganza: Malè – Dimaro – Lovere, tra cui la vettura più anziana, la Fiat 509 S del 1926, dell’equipaggio Domenico Battagliola – Emanuel Piona.

Notevole anche il seguito di giornalisti e televisioni, soprattutto straniere.

Con Summer Marathon, Trentino e la val di Sole hanno ancora una ulteriore occasione per valorizzare le proprie eccellenze turistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche.