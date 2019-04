Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Hub Innovazione Trentino ospita la delegazione di ComoNExT – Innovation Hub

Un incontro di sistema per innovazione sempre più diffusa

Il sistema trentino dell’innovazione ha ospitato oggi una delegazione di imprese e professionisti dell’innovazione aderenti a ComoNExT – Innovation Hub: uno dei principali parchi scientifici e tecnologici italiani, che, nella sede di Lomazzo, ospita più di 120 imprese votate all’innovazione.

L’incontro è stato propedeutico alla partnership in via di definizione sul progetto nazionale “Fabbrica Diffusa”, che ComoNExT ha avviato per primo in Europa al fine di creare una rete italiana di siti pilota industriali di nuova generazione che arrivino a coprire tutte le aree tecnologiche del piano Industria 4.0.

Il Progetto Fabbrica Diffusa, coordinato da ComoNExT e Cariplo Factory, in cui si inseriranno a breve gli attori dell’innovazione trentina tramite HIT, ad oggi coinvolge infatti i principali poli tecnologici italiani, tra gli altri: Area Science Park, Trieste; Friuli Innovazione, Udine; Liuc, Castellanza; 012 Factory, Caserta.

La delegazione di ComoNExt ha partecipato ad incontri sul tema dell’innovazione presso i principali poli del sistema Trentino, con tappe alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, dove si è affrontato il tema dell’agricoltura di precisione. Successivamente a Povo, presso la Fondazione Bruno Kessler per entrare in contatto con i settori cardine di FBK e prendendo visione della sua Clean Room – che rappresenta un punto di riferimento internazionale per la lavorazione innovativa del silicio – e del laboratorio LaBSSAH (LaBoratory of Sequence and Structure Analysis for Health), che opera in aree chiave di ricerca come la genomica, la biofisica, la bioimaging, la bionanotecnologia e la bioinformatica.

Ultimo incontro, infine a Rovereto, accolti da Trentino Sviluppo, nelle sue sedi di Polo meccatronica e Progetto Manifattura.

La giornata è stata anche occasione di scambio di conoscenza sui modelli di supporto ai sistemi di innovazione di cui sicuramente sia HIT che ComoNExT – Innovation Hub rappresentano due punte di eccellenza in Italia.