GUGLIELMI (FASSA) – QUESTION TIME * CHIUSURE TEMPORANEE VALICHI: « LA PAT RITIENE DI DOVERE INTERVENIRE CON LE AMMINISTRAZIONI CONFINANTI PER TROVARE UNA SOLUZIONE? »

Interrogazione a risposta immediata. (art. 155 del Regolamento Interno). La Provincia Autonoma di Trento confina con la vicina Provincia Autonoma di Bolzano, con la Regione Veneto e con la Regione Lombardia.

Diverse sono le arterie viabilistiche che collegano i predetti territori, molte delle quali sono strade di montagna, valichi che per motivi di sicurezza, durante la stagione invernale, vengono prudenzialmente temporaneamente chiuse.

Ora, accade spesso che l’informazione di tale chiusura non venga o prontamente comunicata o prontamente recepita vicendevolmente dai diversi territori amministrativi interessati, creando non pochi disagi per l’utenza che si trova a scoprire l’interdizione solamente dopo aver affrontato buona parte del valico, della strada.

Tutto ciò premesso e dato per assodato per sapere dall’Assessore competente se non ritenga di dover intervenire assieme ai colleghi delle amministrazioni provinciali e regionali confinanti per trovare una soluzione al fine di ovviare a questo disagio e se si in che modi e in che tempi.

*

Consigliere

Luca Guglielmi