GUGLIELMI (FASSA) – PROPOSTA DI MOZIONE * COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI: « TALI INIZIATIVE INFORMATIVE VENGANO DIFFUSE ANCHE NELL’IDIOMA LOCALE DI MINORANZA »

Proposta di mozione. Da diverso tempo ormai la Provincia Autonoma di Trento si avvale di mezzi di comunicazione quali radio, pubblicazioni cartacee e canali televisivi al fine di divulgare e informare la Popolazione Trentina rispetto iniziative e comunicazioni di varia natura tramite spot o servizi.

Tutto ciò avviene perlopiù grazie al lavoro svolto dall’Ufficio Stampa della Provincia stessa o da enti o aziende di fatto pubbliche (vedasi, ad esempio l’APSS).

Nello specifico l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari pianifica campagne informative rispetto a screening o a vaccinazioni; i diversi servizi provinciali, ciascuno per quanto di propria competenza, a loro volta, fanno affidamento sui media locali per lanciare con servizi e spot iniziative, manifestazioni o campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini della nostra Provincia.

Ora però appare chiaramente come, in tutte queste pregevoli iniziative e volontà di condivisione informativa per avvicinare la Politica o i “Palazzi” al territorio, alla quotidianità, la divulgazione venga effettuata in lingua italiana quando, nella nostra Provincia, insistono tre fiere Popolazioni di Minoranza Linguistica, quella Cimbra, quella Ladina e quella Mochena.

Si ritiene indispensabile nei territori dove le Minoranze Linguistiche insistono che, ove vi sia la presenza di locali mezzi di comunicazione, tali iniziative informative vengano diffuse anche nell’idioma locale di minoranza, allo scopo d’incentivare (e allo stesso tempo di tutelare) e preservare le peculiarità linguistiche.

Si reputa inoltre che tale azione possa risultare una dimostrazione di vicinanza delle Istituzioni a questi territori che anche morfologicamente, ognuno per i propri motivi, risultano distare notevolmente dal Capoluogo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale impegna la Giunta ad:

• Attivarsi affinché la diffusione di iniziative e di comunicazioni istituzionali tenga conto anche dei mezzi di comunicazione presenti sui territori ove insistono le 3 Minoranze Linguistiche trentine.

• Attivarsi affinché, nei territori Cimbro, Mocheno e Ladino, la diffusione di tali iniziative e comunicazioni Istituzionali provinciali venga predisposto anche nelle rispettive lingue madri di minoranza.

*

Consigliere

Luca Guglielmi