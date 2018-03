GUERINI – PD * ” NESSUN PASSO INDIETRO MA SOLO IL BENE PER IL PARTITO “

Dichiarazione di Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Partito Democratico. “Sto ricevendo molto messaggi in merito al mio ‘passo indietro’ odierno sul tema dell’elezione del Presidente del gruppo dei deputati del Partito Democratico”. Lo scrive su Facebook Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Partito Democratico.

“Provo a rispondere così, in poche parole: nessun passo indietro, ma un passo in avanti per il Partito Democratico. Prima di tutto viene il bene della nostra comunità politica, poi tutto il resto”, afferma il deputato dem.

“Aggiungo di essere contento di ‘aver ceduto il passo’ a Graziano Delrio, a cui mi legano sentimenti di amicizia e di stima e che sarà un ottimo capogruppo. A lui e a tutti i deputati PD auguri di buon lavoro!”, conclude Guerini.