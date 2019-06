GUARDIA DI FINANZA – UDINE * OPERAZIONE “SINE FINIBUS”: « COINVOLTI 17 PAESI EUROPEI NEL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI ALCOLICI, 20 LE MISURE CAUTELARI »

Operazione “Sine Finibus”. Smantellata associazione a delinquere transnazionale attiva nel traffico di alcolici. 20 misure cautelari. Nel Regno Unito i vertici dell’organizzazione. “Contrabbandati” 180 milioni di litri di alcolici. Frode alle accise da 80 milioni di euro. Coinvolti 17 paesi europei.

In queste ore, i Finanzieri del Comando Provinciale Udine, coadiuvati da militari tratti da altri 12 Comandi Provinciali, stanno eseguendo, in sette regioni, un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 20 persone, ideatori, promotori e membri di una ramificata associazione a delinquere, attiva, da anni, in Europa, nel traffico di vodka, whiskey ed altre bevande alcoliche in evasione delle corrispondenti accise.

Contestualmente, grazie al coordinamento di Eurojust, i due vertici del gruppo, destinatari di Mandato di Arresto Europeo, sono ricercati nel Regno Unito, dalle Fiamme Gialle e dai Funzionari dell’HM Revenue and Customs, la Dogana britannica.

La frode, che ha visto il coinvolgimento di operatori economici in 17 Paesi europei, ammonta ad 80 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti, oggi, alle ore 11:00, nel corso di una dedicata Conferenza Stampa, presso la sede del Comando Provinciale Guardia di Finanza Udine, alla presenza del Procuratore della Repubblica, dott. Antonio De Nicolo, del Comandante Provinciale, Col. Sergio Schena, del Comandante del Nucleo di Polizia economico- finanziaria, Ten. Col. Davide Cardia, e, in videocollegamento da L’Aja (Paesi Bassi), del dott. Silvio Franz, Magistrato di collegamento italiano presso Eurojust.