GRUPPO UPT * ” SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA: LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO È SULLA STRADA GIUSTA “

Anche quest’anno il Festival dell’Economia di Trento fornisce utili strumenti per analizzare e conoscere i tempi che stiamo vivendo e le prospettive future.

Abbiamo trovato quest’oggi particolarmente notevole l’intervento del Professor Carlo Cottarelli, economista stimato e fino a poche ore fa premier in pectore, il quale ha diffusamente spiegato il suo punto di vista su “I sette peccati capitali dell’economia Italiana”, titolo del suo ultimo libro.

Analizzando i molti e ingombranti ostacoli che rallentano la crescita del nostro nostro Paese – evasione fiscale, corruzione, giustizia lenta, crollo demografico, divario tra Nord e Sud, difficoltà legate all’Euro e eccessiva burocrazia – Cottarelli si è particolarmente soffermato su quest’ultima, identificandola come un male diffuso per contrastare il quale ancora molto resta da fare.

Concordando con questo pensiero, come Unione per il Trentino siamo quindi molto soddisfatti di essere stati primi promotori, assieme al Presidente Rossi, della nuova legge per la Semplificazione burocratica approvata dal Consiglio provinciale di Trento poche settimane fa.

Come anche ricordato dalla stesso Presidente Rossi, nonché dal Capogruppo UpT Passamani nel presentare il ddl in Aula, il Trentino, terra autonoma da sempre virtuosa nella gestione della macchina pubblica, intende in questo modo continuare a offrire alle proprie concittadine e ai propri concittadini un’amministrazione trasparente, efficace e all’avanguardia, utile a chi vive in una terra di montagna come la nostra.

L’Autonomia, caratteristica distintiva del Trentino da secoli, ci ha infatti insegnato a elaborare strategie di governo e gestione plasmate sui bisogni dei territori, e ci ha insegnato a farlo ascoltando le segnalazioni che dai territori giungono quotidianamente. Trovare conferma di averlo fatto nel modo giusto grazie a quanto auspicato per il resto d’Italia dall’esimio prof. Cottarelli ci inorgoglisce e ci sprona a lavorare ancora con più impegno.

*

cons. Gianpiero Passamani

cons. Pietro De Godenz

cons. Mario Tonina