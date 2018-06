GRUPPO UPT CONSIGLIO PAT * QUESTION TIME: ROTATORIA CALDONAZZO (PASSAMANI), SPAZI PUBBLICI TRENTO (DE GODENZ), AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI (TONINA)

Realizzare rotatoria all’ingresso nord-est dell’abitato di Caldonazzo (cons. Gianpiero Passamani)

La comunità di Caldonazzo chiede da tempo la realizzazione di una rotatoria per rendere sicura la circolazione e i pedoni con un attraversamento stradale all’ingresso nord-est del paese, all’intersezione di Via Roma con la strada provinciale n. 1 per Levico Terme, nei pressi del supermercato, dove negli anni si sono registrati diversi incidenti, anche mortali. L’opera è stata inserita nel Piano provinciale delle opere pubbliche.

Nel corso del 2016 e nell’autunno del 2017 personale del Servizio infrastrutture stradali della Provincia Autonoma di Trento ha svolto due sopralluoghi per verificare le condizioni tecniche dell’opera in programma.

Si è ipotizzata la realizzazione di una rotatoria del diametro di 24 metri (il minimo indispensabile per permettere il passaggio di autoarticolati e un’eventuale inversione di marcia), con l’utilizzo di una fascia di circa due metri per 70-80 di terreno posto sul versante a lago attualmente di proprietà privata e un costo di 250.000 euro iva compresa.

Il Comune di Caldonazzo è disponibile a rilevare i terreni orticoli e a prato (tot. 200mq) con trattativa per prezzo congruo con i privati. Si interroga la Giunta Provinciale per sapere con quali tempi e modi è intenzione procedere con la realizzazione dell’opera.

*

Gestire in modo ottimale gli spazi pubblici di Trento (cons. Pietro De Godenz)

La 91^ Adunata nazionale degli Alpini tenutasi recentemente a Trento ha rappresentato un successo per la nostra protezione Civile e la nostra Provincia Autonoma. In particolare si è rivelata assai positiva la pacifica invasione degli spazi comunali, vedasi ad esempio Piazza Dante, dove la gestione del bar affacciante sulla stessa è stata affidata proprio agli Alpini.

Tale soluzione, seppur temporanea, ha dimostrato come vivere e occupare un luogo in modo utile allontani altri tipi di permanenza, pericolosi e illegali.

Per tali ragioni, si interroga la Giunta provinciale per sapere se esiste l’intenzione, prendendo spunto da quanto di positivo appena vissuto, di declinare in continuità tale esperienza, cooperando tra Provincia e Comune di Trento al fine di definire, in pieno accordo e secondo competenza, metodi di occupazione proattiva dei luoghi sensibili e a rischio abbandono della città in confronto e collaborazione anche con le numerose associazioni di volontariato, Alpini e non solo, rappresentanti un fiore all’occhiello della nostra comunità.

*

Individuazione e attivazione delle Aft, ggregazioni funzionali territoriali provinciali (cons. Mario Tonina)

Era noto e di recente è apparsa anche sui quotidiani locali, la notizia che verranno attivate 23 Aggregazioni Funzionali Territoriali che rappresentano un nuovo modello di continuità assistenziale che consentiranno di garantire orari di apertura degli ambulatori più ampi, sviluppando progetti sinergici in particolare a beneficio delle persone con fragilità.

L’obiettivo di questo nuovo assetto è quello di migliorare la qualità delle prestazioni erogate dalla Medicina Generale e da tutti i servizi territoriali, consentendo così di contribuire a ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e di offrire un’assistenza continuativa ai pazienti affetti da malattie croniche. Tuttavia le aggregazioni ad oggi previste non sempre sembrano rispondere alle effettive esigenze dei rispettivi territori.

In particolare per alcune Comunità di Valle, quali ad esempio quella delle Giudicarie in cui pare vengano attivate tre Aft su quattro territori ben distinti in cui quella Comunità è suddivisa.

Ciò premesso, pur rappresentando tali aggregazioni un’importante e condivisibile riorganizzazione della medicina territoriale, si chiede all’assessore competente quali criteri siano stati individuati per la localizzazione delle sedi come apparse sui giornali e se, prima dell’effettiva attivazione, si intenda coinvolgere, condividere e rivedere con i territori la localizzazione delle Aft.