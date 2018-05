GRUPPO AUTONOMIE SVP – PATT – UV * FORMAZIONE NUOVO GOVERNO: ” PRONTI A SOSTENERE IL PRESIDENTE MATTARELLA “

“Siamo preoccupati per una situazione di stallo che si prolunga da troppo tempo. Dai partiti maggiori ci attendevamo un atteggiamento di maggiore responsabilità nei confronti dell’Italia e delle sue istituzioni.”

Così la delegazione del Gruppo per le Autonomie a conclusione dell’incontro col Presidente Mattarella, composta dalla Presidente Julia Unterberger, dal vicepresidente Albert Laniéce e dal senatore Meinhard Durnwalder.

“Un ritorno al voto – ha continuato Julia Unterberger – non servirebbe a nulla. Anche cambiare la legge elettorale servirebbe a poco. I nodi politici non si sciolgono cambiando le regole. Da questa crisi si esce solo con un maggiore senso dell’interesse generale da parte di tutte le forze politiche.

Per questo, come Gruppo per le Autonomie, siamo pronti a votare la fiducia a un eventuale Governo del Presidente. La nostra unica richiesta è che se l’eventuale Governo del Presidente dovesse impegnarsi nella scrittura di una nuova legge elettorale, questa tuteli le minoranze linguistiche garantendone la rappresentanza.

In queste ore così complicate, confidiamo nel lavoro e nella saggezza di Mattarella. Il nostro auspicio è che sappia condurre le forze politiche a un atteggiamento di maggiore responsabilità. Ci sono tante questioni che non possono attendere, dagli impegni europei alle clausole di salvaguardia sull’Iva. Il ritorno al voto sarebbe un fatto politicamente drammatico.”