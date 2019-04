GRUPPO LUNELLI * VINITALY 2019: « DOMENICA 7 APRILE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTE OSPITE DELLE CANTINE FERRARI »

Il Presidente del Consiglio Conte allo stand Ferrari a Vinitaly. Nelle ultime settimane hanno brindato con Ferrari Trentodoc anche il Presidente cinese Xi Jinping, la Cancelliera Angela Merkel e i Reali di Giordania

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Vinitaly domenica 7 aprile, è stato ospite delle Cantine Ferrari e ha brindato con la famiglia Lunelli.

Le ultime settimane sono state particolarmente intense dal punto di vista istituzionale per la cantina trentina. Le bollicine Ferrari sono state infatti protagoniste di importanti momenti, come la storica visita del Presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping, accolto al Quirinale dal Presidente Mattarella, il 22 marzo, con un brindisi Trentodoc.

Altra occasione in cui è stato scelto Ferrari come brindisi e omaggio agli ospiti, è stata la cerimonia, tenutasi il 29 marzo ad Assisi, per la consegna della “Lampada della Pace” al Re di Giordania, Abdullah II, accompagnato dalla Regina Rania, in presenza della Cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte.

Le bollicine Ferrari si confermano ancora una volta il brindisi italiano per eccellenza, che da oltre un secolo celebra i momenti più rilevanti della vita istituzionale, culturale e sportiva del nostro Paese.