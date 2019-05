GRUPPO LUNELLI * TENNIS -“INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA“: « CON UNA BOTTIGLIA DI FERRARI FORMATO JEROBOAM RAFAEL NADAL HA FESTEGGIATO IN CAMPO LA VITTORIA CONTRO NOVAK DJOKOVIC »

Grande tennis per gli Internazionali BNL d’Italia e grandi brindisi, a partire da quello di un campione come Rafael Nadal che ha festeggiato in campo, con una bottiglia formato Jeroboam, la vittoria contro Novak Djokovic.

Gli Internazionali BNL d’Italia hanno regalato più di dieci giorni di tennis e mondanità al Foro Italico, accompagnati in ogni occasione dai Trentodoc Ferrari, bollicine ufficiali del torneo.

Ferrari si conferma anche in questa occasione il brindisi italiano per eccellenza, che suggella i più ambiti traguardi sportivi, regalando momenti di entusiasmo che resteranno a lungo impressi nella memoria di tifosi e appassionati.