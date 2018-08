GRUPPO LUNELLI * ‘ EMMY® AWARDS ‘: ” FERRARI TRENTODOC SI CONFERMA BRINDISI UFFICIALE ANCHE DELL’EDIZIONE 2018, A BEVERLY HILLS LA SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLE CANTINE FERRARI “

Si brinderà con bollicine Ferrari al 70° anniversario dei leggendari Awards. Le Cantine Ferrari si confermano per il quarto anno consecutivo le bollicine ufficiali della stagione degli Emmy® Awards portando nuovamente un tocco di italianità in tutti i momenti conviviali e in particolare al “Governors Ball”, la grande cena di gala che segue le premiazioni.

”Emmy’s Under the Stars”, tema di questa edizione, si rispecchia anche nel cambio di location del Ball che sarà per la prima volta all’aperto e dal quale sarà possibile ammirare lo splendore delle luci della città di Los Angeles.

Ferrari Trentodoc è espressione di una viticoltura di montagna ed è creato con uve coltivate sotto i cieli freschi e tersi del Trentino. Bollicine di alta quota che tante volte hanno accompagnato i brindisi delle stelle del piccolo e grande schermo.

La sera del 17 settembre gli ospiti, dopo la cerimonia degli Emmys, al Governors Ball verranno accolti con un calice di Ferrari Brut Trentodoc.

L’evento sarà accompagnato da una selezione di bollicine di Casa Ferrari, dal Rosé al Perlé 2012, fino al pluripremiato Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2005.

I Ferrari Trentodoc saranno inoltre offerti agli eventi del Creative Arts Governors Ball che si terranno sabato 8 e domenica 9 settembre.

Una villa hollywoodiana, situata nel cuore di Beverly Hills, diventerà la sede di rappresentanza delle Cantine Ferrari e, nei giorni precedenti gli Awards, si trasformerà in un luogo di incontro dove le bollicine Trentodoc saranno proposte in abbinamento ai piatti di diversi chef locali.

“Siamo davvero orgogliosi di celebrare con le nostre bollicine Ferrari la settantesima edizione degli Emmy Awards, ha commentato Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore delegato delle Cantine Ferrari.

“Siamo onorati di essere stati scelti per il quarto anno consecutivo come brindisi del miglior mondo dell’entertainment televisivo e, soprattutto, fieri di portare un tocco di stile di vita italiano in uno degli eventi più glamour della città di Los Angeles”.