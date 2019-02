GRUPPO LUNELLI * bollicine trentine: « Ferrari Trentodoc è stato il brindisi dell’inaugurazione della XXII Triennale di Milano »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Ferrari Trentodoc è il brindisi ufficiale della XXII Triennale di Milano. Sono state Ferrari le bollicine con cui si è brindato all’inaugurazione della XXII Triennale di Milano, che si è tenuta oggi 28 febbraio, per poi aprire al pubblico dal 1 marzo al 1 settembre 2019.

La giornata di anteprima è stata divisa in due momenti, uno più istituzionale nella mattinata, con la visita delle autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e uno in serata, con oltre mille ospiti. In entrambi gli appuntamenti, Ferrari con le sue bollicine Trentodoc, Maximum Brut e Maximum Rosé, ha accompagnato le creazioni dello chef Stefano Cerveni.

L’Esposizione Internazionale della Triennale di Milano è uno degli appuntamenti più importanti dedicati al design e all’architettura in campo internazionale. Nata nel 1923, è infatti l’unica manifestazione culturale al mondo riconosciuta in via permanente dal Bureau International des Expositions fin dai suoi esordi. Milano, che in questi anni si sta confermando una vetrina mondiale per le eccellenze italiane, come il design e l’enogastronomia, e che aveva trovato in Expo Milano 2015 un enorme riscontro mediatico e di pubblico, si propone con questa iniziativa di parlare ancora una volta di sostenibilità con voce autorevole.

Le Cantine Ferrari sono state scelte perché ambasciatrici nel mondo di quella speciale Arte di Vivere Italiana che riunisce in sé bellezza, autenticità e passione, e perché hanno un legame con la Triennale di Milano, con cui hanno collaborato in varie occasioni e dove ogni anno viene celebrato il Premio Ferrari dedicato al giornalismo.

Inoltre, il tema affrontato dalla XXII Triennale è molto vicino alla sensibilità della cantina trentina, che da anni porta avanti un importante progetto legato alla sostenibilità e alla biodiversità, coronatosi con la certificazione biologica di tutti i vigneti di proprietà. Broken Nature: Design Takes on Human Survival, titolo di questa XXII edizione curata da Paola Antonelli, curatrice per l’architettura e il design al Museum of Modern Art di New York, vuole infatti avviare una riflessione sul ruolo del design nella ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura, per ripensare abitudini e stili di vita.

Dalla Medaglia d’Oro all’Esposizione Internazionale di Milano del 1906 al ruolo di bollicina ufficiale del Padiglione Italia a Expo Milano 2015, il percorso di oltre un secolo che ha portato Ferrari a questa XXII Triennale di Milano è costellato di molti riconoscimenti e brindisi legati ai più importanti appuntamenti istituzionali, della cultura, dello spettacolo e dello sport del nostro Paese, che confermano Ferrari come brindisi italiano per eccellenza.