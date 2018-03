GRUPPO LUNELLI* ” BISOL, DAL 1542 AL FUTURO DEL PROSECCO SUPERIORE “: PRESENTI AL VINITALY DOMENICA 15 APRILE AL PALAEXPO VERONAFIERE

In occasione del prossimo Vinitaly, il Gruppo Lunelli è lieto di invitarla alla presentazione “Bisol, dal 1542 al futuro del Prosecco Superiore”, che si svolgerà domenica 15 aprile alle ore 16.00 presso la Sala Vivaldi del Centro Congressi Palaexpo Veronafiere, piano interrato.

Matteo Lunelli e Gianluca Bisol racconteranno in anteprima l’ambizioso progetto per il futuro di un marchio che vuole essere sempre di più un punto di riferimento per il Prosecco Superiore di Valdobbiadene.