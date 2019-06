GRUPPO GPI * NASCITA GPI POLSKA: « L’OBIETTIVO È PROMUOVERE IL PORTAFOGLIO DI SOLUZIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI NELL’AREA NORD-EST EUROPA »

GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, annuncia la nascita di GPI POLSKA SP. Z O.O., con sede a Varsavia.

L’ingresso del Gruppo in Polonia risale al 2017, quando GPI acquisisce il 60% di SALURIS SP. Z O.O., avamposto dedicato alla commercializzazione dei sistemi di automazione.

L’anno successivo, sempre a Varsavia, viene costituita ARGENTEA SP. Z.O.O., presidio dell’omonima Società italiana, capofila dell’area Payments, con l’obiettivo di internazionalizzarsi promuovendo il portafoglio di soluzioni e servizi per i pagamenti elettronici nell’area Nord/Est Europa.

A distanza di 2 anni, sulla base dell’esperienza maturata sul territorio, la Capogruppo ha acquisito la totalità delle quote di Saluris, variandone la ragione sociale in GPI Polska e conferendole una mission rafforzata in termini di presenza del Gruppo nell’Europa nord orientale.

Federico Hornbostel, Presidente di Argentea e di GPI Polska “Scegliere di unire le forze per potenziare le attività di business in quest’area geografica è stato un passo naturale. La Polonia è una nazione che sta crescendo a ritmo elevato, il livello di innovazione è altissimo, le prospettive di grande interesse. La nostra forza, come Gruppo, sta proprio in questo: creiamo sinergie, diamo spazio alle competenze specialistiche e costruiamo nuovo business. GPI Polska è un ulteriore importante tassello nel percorso di internazionalizzazione di GPI.”

Questa evoluzione consentirà di presidiare in maniera diretta il territorio, favorirà le sinergie con Argentea e renderà più riconoscibile il Gruppo.

Argentea sp. z o.o. e GPI Polska condividono la stessa sede fisica (Ulica Królewska 16, Saski Crescent, 00-103 Warszawa), mettono a fattor comune i costi di gestione, ottimizzano le risorse professionali.

GRUPPO GPI

GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre 4.300 dipendenti, è stata fondata nel 1988 da Fausto Manzana ed è presente con numerose filiali su tutto il territorio nazionale e all’estero. Grazie a un’offerta tecnologica all’avanguardia nel campo dell’informatica socio- sanitaria e dei nuovi servizi hi-tech per la salute, è in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative dei suoi numerosi clienti del settore pubblico e privato. La forte crescita del Gruppo è stata trainata dai significativi investimenti nel Centro R&D che, in partnership con i principali istituti universitari e di ricerca italiani, ha l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. L’offerta del Gruppo combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT, Pay. Negli ultimi anni il Gruppo è cresciuto attraverso l’acquisizione di società con business contigui o complementari e lo sviluppo del business in Italia e all’estero.