Gruppo Dolomiti Energia * Comune di Molveno: « conferito il ramo distribuzione energia elettrica a Set Distribuzione e il servizio di vendita Maggior Tutela A Dolomiti Energia »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Comune di Molveno ha conferito il ramo d’azienda relativo alla distribuzione di energia elettrica a Set Distribuzione e il servizio di vendita ai Clienti in regime di Maggior Tutela alla società Dolomiti Energia.

Dal 1° gennaio 2019 nel Comuni di Molveno il servizio di distribuzione dell’energia elettrica sarà svolto da Set Distribuzione, mentre tutte le operazioni commerciali relative alle forniture energetiche in regime di Maggior Tutela (attivazioni, modifiche, cessazioni contrattuali, fatturazione dei consumi, informazioni commerciali) saranno gestite con il marchio Trenta, dalla società Dolomiti Energia.

In questi giorni verrà recapitata a tutti i cittadini interessati una lettera con le informazioni e i dettagli relativi a questa importante novità, che in ogni caso non comporterà alcun costo aggiuntivo o onere a carico dei clienti.

A partire dal 1° gennaio 2019, per ogni esigenza riguardante la fornitura di energia elettrica i cittadini di Molveno potranno rivolgersi per informazioni e pratiche commerciali al numero verde 800 990078 e per segnalazione di guasti al numero verde 800 969888.

Con l’occasione si ricorda che per qualsiasi necessità sono a disposizione i siti www.set.tn.it, www.trenta.it.