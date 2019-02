Gruppo consiliare PD – pat * incendio doloso Tribunale Rovereto: TONINI, « severa condanna per azioni che escono da ogni minima logica di dibattito e di confronto »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Giorgio Tonini, a nome del Gruppo consiliare del Partito Democratico, esprime severa condanna per l’incendio doloso che questa notte ha colpito la sede del Tribunale di Rovereto.

Davanti ad un atto di assoluta gravità e di pesante impatto pubblico, come l’incendio doloso che questa notte ha colpito la sede del Tribunale di Rovereto, il Gruppo consiliare del Partito Democratico esprime anzitutto una severa condanna per azioni che escono da ogni minima logica di dibattito e di confronto democratico ed, al contempo, esprime un pensiero di sincera solidarietà e vicinanza ai Magistrati di Rovereto e del Trentino tutto, fatti oggetto di un atto vile, che ricorda altre epoche e che si inserisce nella concezione della politica come luogo di scontro, anziché d’incontro.

Si tratta di modalità che ogni autentica coscienza democratica deve rifuggire e combattere, nella convinzione che le idee possano farsi largo per il loro valore intrinseco, piuttosto che per la loro imposizione violenta.