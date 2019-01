Gruppo consiliare PD – pat * Confindustria Trento: « congratulazioni a Fausto Manzana per la sua elezione a presidente DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Gruppo provinciale del Partito Democratico del Trentino si congratula con Fausto Manzana per la sua elezione a presidente di Confindustria Trento.

Non è per ritualità che ci congratuliamo con Fausto Manzana per la sua elezione a presidente di Confindustria Trento.

Ed è senza retorica che esprimiamo soddisfazione per la scelta degli industriali trentini di affidarsi ad una persona così autorevole e capace.

Un capitano d’azienda, come si usava dire un tempo, che ha dimostrato di saper leggere con intelligenza le specificità del contesto trentino, facendo impresa e conquistando mercati grazie ad una manifattura innovativa e all’attenzione ai temi della sicurezza sociale e della qualità del lavoro.

Con l’elezione di Fausto Manzana gli industriali hanno scelto un rappresentante forte, dimostrando di riconoscere valore al tema della rappresentanza dei corpi intermedi: un confronto al quale la politica e le parti sociali dovranno partecipare ciascuno con le proprie prerogative, nel comune interesse di dare corsa e prospettiva al particolare ecosistema trentino della ricerca, dell’innovazione, del lavoro e della produttività.

Il Gruppo del Partito democratico del Trentino