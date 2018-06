GRUPPO CONSILIARE PD * MOZIONI APPROVATE; MAESTRI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, MANICA PER L’ AGRICOLTURA SOCIALE

Il Gruppo provinciale del Partito Democratico del Trentino comunica con soddisfazione che nel corso della seduta del Consiglio provinciale del 06/06/2018 sono state approvate due importanti mozioni presentate dal Gruppo.

La prima, promossa dalla Cons.a Lucia Maestri, avente ad oggetto le modalità di sostegno pubblico alle organizzazioni di volontariato ed in particolare il ritardo nella definizione dei criteri per il passaggio dal sistema della convenzione ai contributi a copertura delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle singole iniziative, impegna la Giunta a stabilire entro la fine della legislatura i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di competenza provinciale relativi agli interventi a favore del volontariato, anche con specifico riferimento ai soggetti impegnati nella riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici, e a svolgere un’azione di convincimento presso gli enti locali ancora inadempienti affinché provvedano a stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi di loro competenza a favore delle organizzazioni di volontariato.

La seconda, primo firmatario il Cons. Alessio Manica, avente ad oggetto le disposizioni in materia di agricoltura sociale inserite nell’ordinamento provinciale con le leggi provinciali 1/2015 e 12/2016 ed in particolare la mancata adozione del regolamento attuativo, impegna nuovamente la Giunta ad adottare entro un mese un bando specifico, o altre soluzioni di competenza giuntale, che permetta, attraverso l’utilizzo delle risorse già stanziate per l’esercizio 2018, il finanziamento di progetti di agricoltura sociale.

Questo anche per evitare che il continuo procrastinarsi dell’adozione del regolamento – di questa come di altre leggi – svuoti di significato e svilisca l’attività primaria ed esclusiva del Consiglio provinciale.