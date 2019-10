GRUPPO CONSILIARE PATT * CASEIFICI DI MONTAGNA: « NOSTRO DDL A TUTELA E SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ATTIVITà DIMOSTRATIVE E DI DEGUSTAZIONE »

Il gruppo Patt interviene con un Ddl a tutela e sostegno dei caseifici di montagna. Premesso che se settore lattiero caseario, produce 120 mio € su 1 mld € di PLV complessiva in agricoltura coltiva però una superficie 5 volte superiore al resto delle produzioni in Trentino. Soffre da sempre di una cronica difficoltà a determinare marginalità soddisfacenti, e per questo abbiamo voluto stimolare l’attenzione della politica attraverso questo mirato intervento normativo,

All’orizzonte va contrastata la caduta del prezzo della materia prima generato da un pericoloso effetto domino determinato dall’aumento dei dazi del latte senza contare il problema che la regola del de minimis sugli aiuti alle imprese impedirà ai cosiddetti contributi settoriali di intervenire a soccorso, con strumenti provinciali, aii bilanci dei nostri caseifici.

Non di meno una futura PAC in contrazione, la necessità di individuare strumenti innovativi e la nuova legge sugli agritur hanno dato ispirazione al Gruppo Patt, su proposta del consigliere Dallapiccola, di costruire un DDl che preveda un sostegno finanziario alle attività dimostrative e di degustazione che i nostri caseifici già attualmente eseguono. Si potrà così valorizzare questo facile innesto in aiuto ad una serie di attività in gran parte già in corso.

Questa condizione non farà venire meno l’impegno ad individuare futuri nuovi approcci normativi per sostenere settore affinché attenzione e vicinanza agli allevatori vadano oltre la proclamazione di slogan; in sintesi si realizzi una MIGLIORE INTEGRAZIONE tra TURISMO e AGRICOLTURA.

Gruppo consiliare PATT