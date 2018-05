GRUPPO AUTONOMIE SVP – PATT – UV SENATO * FORZE DI POLIZIA: PATTUGLIAMENTO NOTTURNO ROVERETO E RIVA DEL GARDA, STEGER PRESENTA INTERROGAZIONE

“Questa mattina ho presentato un’interrogazione al Ministro Minniti su quanto riportato da alcuni organi d’informazione, ossia la presunta cancellazione del pattugliamento notturno nelle zone di interesse dei commissariati di Rovereto e Riva del Garda, a causa di carenza di personale della Polizia di Stato.” Così in una nota il vicepresidente vicario del Gruppo per le Autonomie, Dieter Steger.

“Un provvedimento del genere rappresenterebbe un’evidente attenuazione del controllo del territorio. Con l’interrogazione, sollecitata dal senatore uscente Vittorio Fravezzi e dai sindaci dell’Alto Garda, chiediamo chiarimenti su una notizia che sta mettendo in allarme le amministrazioni comunali e i cittadini.

Nella scorsa legislatura sono state destinate risorse per l’incremento delle facoltà assunzionali della Polizia di Stato.

Pertanto chiediamo se la notizia corrisponda al vero e, in caso affermativo, di intervenire per dare ai Comuni e ai cittadini assicurazioni in merito al controllo del territorio e alla sicurezza, prevedendo anche nuove assunzioni con le risorse destinate a tale scopo nella scorsa legislatura.”