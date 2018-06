GRUPPO AUTONOMIE – SENATO REPUBBLICA * FIDUCIA: UNTERBERGER, ” CI ASTENIAMO PER AVVIARE CONFRONTO SU AUTONOMIE SPECIALI E MINORANZE LINGUISTICHE “

“Ci asteniamo come gesto di buona volontà per avviare un dialogo nel merito delle questioni che riguardano le autonomie speciali e le minoranze linguistiche.”

Così nel suo intervento in aula la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

“Abbiamo forti riserve su diversi punti del programma, dalla sostenibilità finanziaria dei provvedimenti più importanti, al ruolo dell’Italia in Europa.

Tuttavia abbiamo apprezzato il passaggio dell’intervento di Conte sulle autonomie speciali e le parole degli scorsi giorni della Ministra Stefani.

Il mandato politico che i nostri elettori conferiscono alle nostre forze è quello di rappresentare al meglio gli interessi territoriali delle nostre minoranze nelle istituzioni nazionali, cercando il confronto con tutti i governi.

Da qui la nostra decisione di astenerci. Anche la Senatrice a vita Elena Cattaneo si asterrà. Altri componenti del nostro Gruppo, il Senatore Bressa e il Senatore Casini, esprimeranno invece voto contrario, non condividendo l’impostazione politica e programmatica del Governo. Per un Gruppo eterogeneo come il nostro, in cui convivono tanti percorsi politici, la diversità di vedute e sensibilità è un fatto naturale.

Noi continueremo a lavorare assieme e, in ogni caso, può aspettarsi da noi tutti un atteggiamento responsabile ma rigoroso, mai pregiudiziale e sempre nel merito dei contenuti”, ha concluso Julia Unteberger.