GREENPEACE * PRECISAZIONE PER EXPORIVA CACCIA PESCA AMBIENTE: “LIMITATA AI SUOI DIALOGATORI, IN NESSUN CASO ADESIONE O AVALLO AI CONTENUTI PRESENTATI NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE “

In relazione alla pubblicizzata partecipazione di Greenpeace alla Fiera “ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente” che si è appena conclusa a Riva del Garda, l’Associazione ambientalista tiene a specificare che la presenza e la partecipazione in tale sede era limitata ai suoi Dialogatori (persone che raccolgo fondi per conto dell’organizzazione) e che dunque in nessun caso le opinioni o la presenza degli stessi costituiscono adesione o avallo ai contenuti presentati nel corso della manifestazione.

Greenpeace non ritiene compatibile infatti con i propri obiettivi e principi, e con la salvaguardia del Pianeta, l’uccisione di animali per fini sportivi/ricreativi. Ringraziando anticipatamente, auguriamo un buon lavoro

*

L’ufficio stampa di Greenpeace Italia