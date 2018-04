GOLF UISP * AL VIA DOMENICA IL PRIMO CIRCUITO PROVINCIALE: TRE LE GARE IN PROGRAMMA, SI PARTE DOMENICA 29 APRILE AL GOLF CLUB TESINO

Golf UISP: parte domenica il primo circuito provinciale. Tre le gare in programma: si parte domenica 29 aprile al Golf Club Tesino.

Al debutto in Trentino la prima edizione del campionato nazionale Golf patrocinato dalla Uisp: saranno tre le gare in programma, dal Tesino alla Val Rendena, passando per Folgaria. La tappa finale del campionato nazionale si terrà al Golf club Matilde di Canossa (Reggio Emilia), il 12 ottobre 2018.

La prima tappa del circuito trentino si svolgerà domenica 29 aprile al Golf club la farfalla in Tesino. Formula di gioco, 4 palle stable ford a coppie. Costo 40 euro.

In questa occasione, ci sarà anche la possibilità di provare gratuitamente questo splendido sport, accessibile e salutare e a misura di ciascuno.

Per ulteriori info rmazioni:www.golftesino.com