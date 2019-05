GIUNTA REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * A22 – AUTOSTRADA BRENNERO: « NOMINATI NEL CDA REICHALTER, AMORT, GEROSA E CATTONI (AMMINISTRATORE DELEGATO) »

La Giunta regionale ha designato i 4 rappresentanti nel cda dell’A22. Sono stati designati oggi (23 maggio) dalla Giunta regionale i quattro componenti del CdA dell’A22 espressione dell’Alto Adige e del Trentino.

Nella seduta di questa mattina (23 maggio) la Giunta regionale ha designato i quattro rappresentanti altoatesini e trentini nel consiglio di amministrazione della A22 composto complessivamente da 14 membri.

I due rappresentanti indicati dalla Giunta provinciale di Bolzano per il territorio altoatesino, e confermati oggi dalla Giunta regionale, sono l’avvocato Hartmann Reichalter ed il vicesindaco del Comune di Fortezza, Richard Amort. Per quanto riguarda il Trentino sono stati nominati in seno al cda Diego Cattoni (Amministratore delegato), manager del settore privato, e Francesca Gerosa.

Il presidente della Giunta regionale ha sottolineato che “ora i quattro nominativi saranno comunicati alla competente Commissione del Consiglio regionale per la conferma prevista per legge. Successivamente verrà effettuata la definitiva formalizzazione delle nomine”.