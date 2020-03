GIUNTA REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE * ELEZIONI COMUNALI 3 MAGGIO 2020: « AL MOMENTO LE DATE SONO CONFERMATE, RISERVATE ULTERIORI DECISIONI NELLE PROSSIME SETTIMANE »

Elezioni comunali, al momento le date sono confermate. Resta confermata per il 3 maggio (ballottaggio il 17 maggio) la data per le elezioni comunali in Trentino-Alto Adige. La Giunta regionale si riserva ulteriori decisioni nelle prossime settimane.

Con riferimento alla data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali nelle province di Trento e di Bolzano che – con decreto del Presidente della Regione del 27 gennaio – è stata fissata per il giorno 3 maggio 2020, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 17 maggio 2020, si precisa che, al momento, tali date sono confermate. Sono quindi confermate anche le seguenti scadenze relative agli adempimenti previsti dal calendario delle operazioni elettorali: giovedì 19 marzo pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; dalle ore 8 di giovedì 19 marzo alle ore 20 di venerdì 20 marzo eventuale deposito presso la Presidenza della Provincia, da parte dei partiti o raggruppamenti politici organizzati, dei rispettivi contrassegni elettorali.

Vista la situazione dovuta alla diffusione del Coronavirus, la cui complessità e delicatezza derivano anche dalla sua imprevedibile evoluzione, la Giunta regionale – in base ad un’attenta analisi e valutazione della situazione complessiva e dei relativi sviluppi – si riserva comunque di decidere nelle prossime settimane se mantenere la predetta convocazione o se posticiparla. Tale decisione sarà assunta tempestivamente, in tempo utile per permettere agli interessati di rispettare le scadenze previste e comunque prima delle date entro le quali vanno presentate le candidature, con i relativi allegati, alla segreteria del Comune (venerdì 27 marzo, sabato 28 marzo, lunedì 30 marzo e martedì 31 marzo entro le ore 12). In caso di posticipo delle elezioni comunali, come previsto dalla legge regionale, tali date saranno ridefinite.

(Autore: ASP/mb)