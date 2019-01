GIULIANI (LEGA NORD TRENTO) * sicurezza: « DEGASPERI SI INFORMI SU QUELLO CHE FANNO I CONSIGLIERI DEL M5S DI TRENTO »

Lega nord Trento: “Degasperi si informi su quello che fanno i consiglieri del M5S di Trento”. “Stia pure tranquillo il Consigliere Degasperi che la Lega ha ben a cuore il tema della sicurezza.

A riguardo continuiamo con la nostra attività volta a segnalare situazioni di degrado con la presentazione di interrogazioni sia a livello circoscrizionale sia a livello comunale.

Ricordiamo, tanto per fare un esempio, la mozione presentata in questi giorni e che vede tra i firmatari anche i Consiglieri comunali del M5S o l’interrogazione presentata ieri su furti e aggressioni avvenuti a Martignano. Stupisce quindi leggere sui giornali che il Consigliere Degasperi non sia a conoscenza di quanto venga fatto dal M5S a livello locale.

Simili uscite fanno pensare che forse le sue critiche nei nostri confronti siano solo frutto della sua volontà di trovare il giusto spazio che desiderava sulla carta stampata”.

È questo quanto dichiarato dal Capogruppo in Consiglio comunale a Trento BRUNA GIULIANI.