GIOVANI LEGA TRENTINO * LEONARDELLI, « I RAGAZZI DEMOCRATICI MANIFESTANO PER I CURDI, MA VOGLIONO LA TURCHIA IN EUROPA »

LEONARDELLI: “GIOVANI DEMOCRATICI MANIFESTANO PER I CURDI, MA VOGLIONO LA TURCHIA IN EUROPA”

“Curioso che i Giovani Democratici del Trentino abbiano manifestato ieri a favore del popolo curdo. Un corto circuito direi dato che il loro partito, il Partito Democratico, è a favore dell’entrata della Turchia nell’Unione europea ed è a favore dei finanziamenti europei dati a Erdogan, il capo di un Paese che non riconosce alcuna forma di libertà nei confronti di una comunità che da un secolo chiede una sacrosanta indipendenza. Prima di manifestare a favore di qualcuno o di qualcosa è meglio capire meglio la posizione politica del partito di cui fanno parte. Possibilmente evitando di incitare le persone a boicottare aziende simbolo del Made in Italy nel mondo come la Ferrero”

È questo quanto dichiarato in una nota dal Coordinatore della Lega Giovani, Marco Leonardelli.