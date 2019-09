GIOVANI LEGA TRENTINO * FRIDAYS FOR FUTURE TRENTO: « REPLICHIAMO, NESSUNA FAKE NEWS DATO CHE LA FOTO DEI RIFIUTI DOPO IL CORTEO A NAPOLI È VERA»

“Chi di fake news ferisce, di fake news perisce. Si potrebbe riassumere così la davvero magra figura rimediata da buona parte del mondo ambientalista, quello trentino in primis, per aver accusato senza mezzi termini alcuni esponenti leghisti, a partire dalla Capogruppo in Consiglio regionale Mara Dalzocchio, di aver diffuso la foto di Via Toledo a Napoli, invasa dai rifiuti dopo la manifestazione studentesca, ampiamente partecipata a Trento dai giovani di quel Partito Democratico che promette sempre di voler combattere contro il riscaldamento globale.

Tale foto infatti non rappresenta affatto una bufala, come ha dimostrato, in queste ore, il fatto che si sia fatto avanti direttamente l’autore dello scatto. Questa vicenda evidenzia non solo quanto politicizzato sia l’universo “anti bufale”, ma mette anche in luce anche l’arroganza con cui alcuni – che con molta umiltà si atteggiano a detentori della verità – si arrogano puntualmente il diritto di delimitare i confini tra menzogna e realtà. Forse, oltre a ridurre le emissioni CO2, sarebbe anche il caso di iniziare a prendere sul serio anche quelle di certa gratuita supponenza”.

È questo quanto dichiarato in una nota dai Giovani della Lega del Trentino