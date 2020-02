GIANFRANCO MERLIN * ELEZIONI MAGGIO 2020: « ANDREA GIRARDI, ULTIMO CANDIDATO GETTATO NELLA “PLAZA DE TOROS TRENTINA” »

I vertici della Lega trentina puntano solo ad essere i migliori perdenti, Andrea Girardi, ultimo candidato gettato nella “plaza de toros trentina”. All’interno della Lega Trentina continua l’ammuina sulla scelta dei candidati sindaci delle maggiori realtà del Trentino, ad iniziare dalle principali, Trento e Rovereto. Un’ammuina degna della migliore sceneggiata napoletana che vede protagonisti assoluti il giovane segretario Mirco Bisesti e Maurizio Fugatti.

La base della Lega trentina è in visibile subbuglio per le tempestive mancate scelte. Se vengono calati dall’alto tutti possibili candidati che non hanno nessun sentire con la base leghista, qualcuno parla addirittura di una possibile scissione interna! Il clima interno è tesissimo e si taglia a fette. Un comportamento figlio, da un lato, dell’oggettiva mancanza di personaggi politici di spessore all’interno del partito di Salvini in Trentino e, dall’altro, dalle vecchie ruggini personali esistenti tra diversi personaggi che hanno fatto la storia del partito in riva all’Adige, ruggini che soprattutto Fugatti non cessa di voler coprire con una mano di antiruggine per il bene del partito stesso, dimostrando così poca lungimiranza politica che si riflette anche nella quotidiana azione di governo provinciale.

Ora, dinanzi ad una gara sfibrante a bruciare ora questo, ora quel candidato, spesso ricorrendo ad un “usato” insicuro, privo delle minimali garanzie di qualità politiche e di autorevolezza personale, si è ad un bivio: o i vertici della Lega trentina levano dal cilindro un candidato serio ed autorevole con cui partecipare con reali (che ci sono) possibilità di successo alle competizioni elettorali, oppure si riducono a piazzare quello che sarà il miglior perdente, favorendo così già in partenza il successo delle sinistre per un altro quinquennio.

Ultimo candidato sconosciuto, matematicamente perdente: Andrea Girardi, Fugatti stesso in diversi atti ispettivi, dopo lo scoppio della scandalo Itas, aveva messo in risalto il ruolo avvocato Andrea Girardi, per un enorme conflitto di interessi tra il ruolo di membro del Cda di Itas Vita spa dal 2012 al 2014 e consulente legale fiduciario di Itas in mezzo allo scandalo di tre anni fa. E’ vero altresì che in politica vige il detto- mai dire mai- (“mai col partito di Bibbiano” docet) La base della Lega sarà disposta ad ingoiare anche questo ennesimo rospo ? Nel centrosinistra , invece , il clima è totalmente opposto ,visti i ritardi e la confusione che regna negli avversari, Ghezzi si sforza di placare gli entusiasmi di una vittoria, facile, prevedibile e a portata di mano.

Non facciamo però i conti senza l’oste: i cittadini in cabina elettorale , con la penna in mano possono essere imprevedibili e a volte pure, venticativi!

*

Gianfranco Merlin

Esperto in comunicazione e strategia politica