GHEZZI REPLICA A BISESTI * ELEZIONI 2018: ” IO INTENDEVO SOLLECITARE LA COSTITUZIONE DI UN ARCO AMPIO DI FORZE POLITICHE DI DIVERSO COLORE E MATRICE DIVERSA, NON CERTO PARAGONARE LA LEGA AI NAZIFASCISTI “

Signor segretario nazionale della Lega Trentino, innanzitutto grazie per la sua risposta, che non era scontata.

Lei continua però ad equivocare: invocando una sorta di Cln (Comitato di liberazione nazionale); io intendevo sollecitare la costituzione di un arco ampio di forze politiche di diverso colore e matrice diversa, non certo paragonare la Lega ai nazifascisti.

Come obiettore di coscienza nonviolento sono contrario all’uso delle armi per la risoluzione dei conflitti, e contrario a ogni forma di violenza, anche verbale.

Figuriamoci se non disapprovo qualsiasi attentato contro qualsiasi forza politica.

Come vede, dunque, non posso ritrattare ciò che non ho mai affermato.

Peccato, però: sarei stato curioso di leggere le risposte del ministro.

Auguri per la campagna elettorale.

*

Paolo Ghezzi