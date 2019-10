GHEZZI (FUTURA) * RIUNIONE CAPIGRUPPO CONSIGLIO PAT: « LA MAGGIORANZA NON RISPETTA LE MINORANZE »

Davvero è clamorosa e ingiustificabile (nonostante l’arrampicata sui vetri del presidente Kaswalder) l’assenza di tutti i capigruppo di maggioranza, ad esclusione di Masé de La Civica con bimbo Alberto al seguito (viva la politica a misura di mamma!) e collega assessore Gottardi al fianco, dalla conferenza dei presidenti dei gruppi per la programmazione dei lavori del Consiglio provinciale, convocata stamattina alle 9.30 nella Sala Lenzi. C’eravamo invece: Pd, Patt, M5S e noi di Futura. Avremmo avuto, per una volta, la maggioranza assoluta… se non fosse mancato il numero legale per la validità della seduta.

“Uno ha una visita medica, l’altro si è giustificato, quelli della Lega sono tutti a Milano” ha borbottato il presidente Kaswalder constatando l’assenza del numero legale. Non tutti, visto che io personalmente ne ho visto uno ed altri ne hanno visto altri, aggirarsi intorno al palazzo. Dunque, se anche la capogruppo salvinista fosse corsa dal suo capo politico lombardo, poteva benissimo farsi sostituire da un suo collega.

In ogni caso, un brutto episodio di strafottenza istituzionale e di non rispetto delle minoranze, in coerenza con il fugattismo che delle proposte e critiche delle opposizioni non tiene mai conto, un esecutivo che schiaffeggia il legislativo e a cui non faremo più alcuno sconto, alcuna concessione (corsie d’emergenza per le leggi, tempi non contingentati…).

Complimenti comunque alla Lega Salvini Trentino, il gruppone del Consiglio, 14 componenti e tutti assenti!

*

Paolo Ghezzi, capogruppo Futura