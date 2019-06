ghezzi (FUTURA) REPLICA A DE BERTOLDI (FDI) * FESTA 2 GIUGNO – DISCORSO ANDREATTA: « VIVA IL SINDACO ANTISALVINISTA DI TRENTO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Viva il sindaco antisalvinista di Trento. Dopo aver letto le recenti dichiarazioni del senatore de Bertoldi all’Agenzia Opinione (LINK), sono ancora più contento di avere postato su Facebook, appena ultimato il suo intervento, questo commento al nobile discorso del sindaco Andreatta per il 2 giugno: 73 anni dopo il sì alla Repubblica, applausi ad Antonio Megalizzi cronista d’Europa, e ai suoi parenti. (

Dal palco, l’uomo fasciato dal tricolore dice una cosa forte: “No all’uomo forte. No al baratto tra un po’ meno libertà e un po’ di surplus di presunta sicurezza”. Bravo sindaco Alessandro Andreatta ora in piazza Duomo a Trento per il 2 giugno.

Viva la Repubblica antifascista.

Se un senatore della Repubblica, e per giunta “fratello d’Italia” non accetta che il sindaco della sua città interpreti liberamente e democraticamente la festa della Repubblica da un pubblico palco, povera Repubblica!

Il fatto poi che se la prenda con un essere umano nero che, vestito di bianco, ha semplicemente attraversato in diagonale la piazza Duomo, mi fa apprezzare ancora di più lo striscione appeso lì sopra, su un’antica casa di piazza: “Siamo tutti clandestini. Il nostro mondo non ha confini”.

Viva il sindaco di Trento. Viva la Repubblica degli esseri umani, non solo italiani, come ha autorevolmente sostenuto oggi la seconda carica della nostra Repubblica, il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico.

*

Paolo Ghezzi

Consigliere provinciale del Trentino e regionale/Regionalratsabgeordneter

Trentino-Alto Adige/Südtirol, presidente del gruppo provinciale e regionale

Futura 2018