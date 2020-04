GHEZZI (FUTURA) * COVID-19: “ NON BASTA AUMENTARE (TARDIVAMENTE) I TAMPONI, SE NON SI ANALIZZANO IN FRETTA E CON LE DOVUTE PRIORITÀ “

NON BASTA AUMENTARE (TARDIVAMENTE)

I TAMPONI, SE NON SI ANALIZZANO

IN FRETTA E CON LE DOVUTE PRIORITÀ.

Due domande secche per i responsabili sanitari, dopo aver ricevuto altre segnalazioni drammatiche dalle rsa.

Perché non è stata potenziato in modo sufficiente il personale dei laboratori di microbiologia, in modo che i tamponi non rimangano fermi diversi giorni prima di essere analizzati, come ora accade?

Perché alla microbiologia non sono state date indicazioni di priorità, come quella di privilegiare i campioni del personale sanitario che potrebbe rientrare – se il tampone è negativo – nelle rsa falcidiate nei loro organici, che non riescono a garantire la necessaria assistenza a tutti gli anziani ricoverati?

paolo ghezzi

consigliere provinciale del Trentino e regionale/Regionalratsabgeordneter

Trentino-Alto Adige/Südtirol, presidente del gruppo provinciale e regionale

FUTURA 2018