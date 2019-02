GHEZZI (FUTURA 2018) * variazione bilancio PAT: « fugatti ha preferito l’esibizione muscolare stile Salvini, a un profilo riformistico, dialogico, autonomistico »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La cosa che più mi è piaciuta del Presidente della Provincia, ieri in aula, è stata la sua “confessione-ringraziamento” a fine maratona (mezzanotte e mezzo): ha detto un grazie sincero ai dirigenti/funzionari della Provincia e a quelli del consiglio provinciale (davvero bravissime e bravissimi) per averlo supportato nel primo, vero banco di prova della nuova giunta: la variazione al bilancio. Perché, ha ammesso, questa è una Giunta largamente inesperta.

Proprio per questa ammissione di inesperienza rimane il rimpianto -e il forte dissenso- che questa “umiltà” il Presidente non l’abbia dimostrata accogliendo la richiesta delle opposizioni tutte di scorporare la “tagliola dei 10 anni” (sfregio all’autonomia) da un provvedimento dedicato a far fronte al disastro ambientale provocato dalla tempesta Vaia di fine ottobre.

Tornare in aula con una legge ad hoc sul welfare trentino, a bocce ferme rispetto alle novità normative nazionali, sarebbe stato una prova di saggezza, di forza e non di debolezza.

La Giunta provinciale avrebbe vinto comunque, tra un paio di mesi, ma senza truccare il gioco con un emendamento pesante e palesemente fuori da ogni logica, in una Legge finanziaria.

Ancora una volta, il Presidente della Provincia ha preferito invece l’esibizione muscolare stile Salvini, a un profilo riformistico, dialogico, autonomistico.

Il primo atto legislativo della Giunta del cambiamento, pur coronato da brindisi, è stato forzato, sbagliato, brutto.

Paolo Ghezzi

Capogruppo di Futura 2018