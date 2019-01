ghezzi (futura 2018) – interrogazione * educazione socio-sanitaria: « NON SOLO FESTIVAL, LO SPORT GIOVANE COME fattore di prevenzione di molti disturbi psicofisici »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Premesso che:una pratica sportiva iniziata in età giovanile -come dimostrato da numerosi studi delle organizzazioni sanitarie nazionali ed internazionali- non è solo uno strategico elemento di crescita ed educazione personale e di socializzazione democratica, ma anche e soprattutto un fattore di prevenzione di molti disturbi psicofisici;

un investimento preventivo sulla salute collettiva può incidere in modo decisivo sulla riduzione di future spese per l’assistenza sanitaria;

è stata presentata la seconda edizione del Festival dello Sport di Trento, che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre 2019 con il titolo “Il fenomeno, i fenomeni” e si rivolge in modo particolare ai giovani;

Si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

se non ritenga coerente con gli obiettivi della Provincia (e con il Festival dello Sport, su cui la Provincia investe), la destinazione di congrue risorse pubbliche per garantire a tutte le ragazze e i ragazzi trentini sotto i 20 anni l’accesso gratuito e il più diffuso possibile, in particolar modo nelle realtà urbane, alle strutture sportive (campi, palestre, piscine etc) del Trentino per consentire a tutte e tutti i più giovani -anche ai meno abbienti- la pratica sportiva e conseguire positivi risultati di educazione e prevenzione socio-sanitaria, con risparmi a medio-lungo termine sulla spesa pubblica”.