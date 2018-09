GHEZZI (FACEBOOK) * FUTURA2018: ” OGGI L’INCONTRO PER DEFINIRE I PUNTI FORTI DEL PROGRAMMA, OLTRE CHE SIMBOLO E LISTA “

Cominciamo a confrontarci sulle idee, oltre che sui nomi? Primo settembre. Oggi FUTURA2018 si incontra per definire i punti forti del programma, oltre che simbolo e lista. Le trentine e i trentini sono stanchi di tatticismi partitici e speriamo che oggi si possa mettere la parola fine – in un senso o nell’altro – alla consultazione sull’eventuale GroKo alla trentina, una grande coalizione da noi fino ai Civici di Daldoss, per il 21 ottobre.

Intanto, sono interessanti le indicazioni emerse dalla compilazione dei questionari il 29 agosto al Muse. Votanti circa 300 degli oltre 500 presenti, ecco l’ordine delle priorità che emerge:



1) ACCOGLIENZA E QUALITA’ DELLA VITA

2) AMBIENTE

3) SCUOLA E GIOVANI

4) SVILUPPO E LAVORO

5) INNOVAZIONE E CULTURA

6) SOLIDARIETA’ E PARTECIPAZIONE

7) SALUTE E WELFARE

8) AUTONOMIA

9) MOBILITA’ SOSTENIBILE

10) UNIVERSITA’ E RICERCA



Su questi 10 temi consulterò personalmente la settimana prossima altrettanti esperti, per affinare le proposte programmatiche che le componenti di FUTURA2018 hanno già messo in campo.

Siamo convinti di poter proporre alle trentine e ai trentini un programma convincente e condiviso.

La prossima settimana partono anche il sito e la pagina facebook di FUTURA2018. Grazie per le idee che ci avete già dato e che ci darete. E felice settembre, nonostante i tormenti pre-elettorali.