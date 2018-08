GHEZZI (FACEBOOK) * ELEZIONI OTTOBRE: ” GIÀ RASSEGNATI A FARVI INGHIOTTIRE L’AUTONOMIA DAL FAMELICO SALVINI? A FARE FURBI PATTI CON IL COMMERCIALISTA FUGATTI? “

Carissime trentine, carissimi trentini: già rassegnati a farvi inghiottire l’autonomia dal famelico Salvini?

A fare furbi patti con il commercialista Fugatti?

Noi no. Oh no.

Noi sì, noi sì che ci proviamo ancora.

Alla faccia dei disfattisti dal muso lungo, dei profeti di sventura, incuranti del fuoco amico, noi sì che ci proviamo. Perderemo? Chissà, ma ci avremo provato fino in fondo: con la passione; senza rassegnazione.

Con allegria, coraggio, forza tranquilla e ottimismo.



Per un futuro di autonomia, innovazione, solidarietà.

Per un Trentino che ci piace, a cui vogliamo bene.



In queste ore sta girando questo invito. Ve lo giro.



“Cara amica, caro amico,

c’è bisogno del tuo aiuto per fare l’ultimo tratto di cammino verso la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali del 21 ottobre.



Mercoledì prossimo 29 agosto, dalle 18 alle 20, al Muse di Trento, Paolo Ghezzi – candidato alla presidenza della Provincia da parte di alcuni gruppi e movimenti politici per il rinnovamento del centro-sinistra autonomista – incontrerà i suoi sostenitori (oltre mille hanno firmato l’appello) e tutti gli interessati (l’ingresso è libero) per farsi conoscere e per confrontare idee su programma e prospettive.



Grazie se vorrai esserci e dare il tuo prezioso contributo a questo impegno per il futuro del Trentino”.

*

Paolo Ghezzi