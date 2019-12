GHEZZI E COPPOLA (FUTURA) * FINANZIARIA PAT: « INCONTRO APERTO SULL’OPPOSIZIONE ALLA MANOVRA DI FUGATTI, IL 5 DICEMBRE NELLA SEDE DI VIA VENETO »

FUTURA CONTRO LA FINANZIARIA DI FUGATTI – Un incontro aperto sull’opposizione alla manovra. FUTURA – Solidarietà e Partecipazione crede nella politica partecipata.

Per questo il prossimo giovedì di Futura, il 5 dicembre alle 20.30 a Trento nella sede di via V. Veneto 20, sarà dedicato ad analizzare i contenuti della prima manovra finanziaria della giunta provinciale Fugatti. Il gruppo di FUTURA intende presentare alcune proposte di modifica sostanziale, eventualmente anche convergendo su quelle di altre forze politiche di opposizione: anche per dare corpo a una finanziaria di basso profilo e di scarsa sostanza.

Giovedì sera i consiglieri provinciali Paolo Ghezzi e Lucia Coppola si confronteranno con gli iscritti, le iscritte e con tutti gli interessati, in un incontro aperto, in cui saranno discussi anche gli emendamenti e gli ordini del giorno che il gruppo consiliare presenterà sui ddl 36 e 37 (“collegato” e “stabilità”) che Fugatti illustrerà al Consiglio provinciale il prossimo 11 dicembre.

La discussione sulla legge finanziaria 2020-2022 è un momento politico di importanza cruciale sia per la maggioranza sia per le opposizioni: per questo invitiamo le cittadine e i cittadini, le categorie e le associazioni a partecipare e confrontarsi con noi per pensare e costruire un’idea alternativa del Trentino.

*

Paolo Ghezzi

Lucia Coppola

Gruppo consiliare provin