GHEZZI E COPPOLA (FUTURA 2018) * ODG ” ASILI NIDO “: « evidente la contraddizione rispetto a una delle principali promesse della Lega Salvini Trentino in campagna elettorale, nidi gratis »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La maggioranza a trazione leghista in consiglio provinciale ha appena approvato un ordine del giorno (votazione a cui, per palese genericità e inconsistenza dell’oggetto, le opposizioni compatte non hanno partecipato) che “rimette all’assestamento di bilancio 2019-2021” – in estate, dunque – “le valutazioni in ordine alla riduzione ovvero all’eventuale azzeramento delle tariffe per l’accesso ai nidi d’infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia”.

Sembra evidente la contraddizione rispetto a una delle principali promesse della Lega Salvini Trentino in campagna elettorale: nidi gratis.

*

Paolo Ghezzi e Lucia Coppola, Futura 2018