GERACI (LEGA) * USA: « IN QUALITÀ DI SOTTOSEGRETARIO ALLO SVILUPPO ECONOMICO SONO IN PARTENZA PER WASHINGTON, BOSTON E NEW YORK PER RAFFORZARE I RAPPORTI ECONOMICI »

Usa: Sottosegretario Geraci (Lega), viaggio istituzionale a Washington, Boston e New York per rafforzare rapporti economici.

“In qualità di Sottosegretario allo Sviluppo Economico sono in partenza per un viaggio istituzionale che toccherà Washington, Boston e New York, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici con gli Stati Uniti, terzo Paese nella classifica dell’export italiano.

In particolare, intendo affrontare con alcuni membri dell’Amministrazione Trump il tema dei possibili dazi che potrebbero colpire le aziende italiane e spiegare le pesanti conseguenze che avrebbero sul tessuto industriale italiano, in particolare nei settori automobilistico e agroalimentare, che rappresentano alcune delle nostre eccellenze industriali.

Inoltre discuterò con alcuni delegati al Commercio USA dell’inizio delle negoziazioni del Trattato di Libero Scambio tra Stati Uniti ed Unione Europea, riaffermando ancora una volta per rassicurare il nostro tessuto produttivo, che il settore agricolo non sarà compreso in questo Trattato, che invece riguarderà i beni strumentali. La visita negli USA sarà anche l’occasione per ascoltare le imprese italiane che operano negli Stati Uniti, per capire eventuali difficoltà e pianificare quindi possibili sostegni e soluzioni ed incoraggiare le start up italiane, che l’11 luglio inizieranno gli stage all’estero previsti dal “Global Start Up Program”, programma che promosso personalmente con l’ICE, con l’dea di consentire alle nostre start up di fare quel passo di upscale difficile da fare in Italia, sviluppando prodotti con le loro controparti americane e avendo accesso a canali di finanziamento molto più sviluppati di quelli nostrani. Durante la visita incontrerò alcuni protagonisti della business comunity e illustrerò direttamente le iniziative economiche del nuovo Governo Italiano ad alcuni tra i più influenti con i Think Tank ed Università americane, quali Aspen Institute, The Heritage Foundation e Harvard University”.

Così il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci che sarà negli Stai Uniti: Washington, D.C. 07-09 luglio, Boston 09-10 luglio, NYC 10-12 luglio e conferenza stampa finale a New York il venerdì 12 alle ore 13.30 presso il Consolato Generale d’Italia, 690 Park Avenue.

Il viaggio avrà l’assistenza dell’Ambasciatore d’Italia, Armando Varricchio, e dei Consoli Federica Sereni e Francesco Genuardi ed il supporto dell’ICE.