GARDA TRENTINO * “TOUR TRANSALP“: « LA COMPETIZIONE PARTITA DA INNSBRUCK APPRODERÀ AD OSSANA SABATO 29 GIUGNO »

Sabato 29 giugno il Garda Trentino rinnova il tradizionale e festoso incontro con la Tour Transalp, la famosa gara a tappe su strada di una settimana per ciclisti amatori che anche quest’anno si conclude a Riva del Garda.

La competizione partita domenica 23 giugno da Innsbruck (la capitale del Tirolo che appena pochi mesi fa ha ospitato i Campionati del Mondo professionisti) approda sulla sponda nord del Lago di Garda dopo aver percorso l’ultima tappa, la cui partenza è fissata in Val di Sole, ad Ossana. Sarà una giornata per niente facile, visto che i ciclisti dovranno affrontare una serie di asperità come il Passo Campo Carlo Magno, il Daone, il Duron e infine il Ballino.

L’ultima tappa conclude degnamente una settimana di impegno massimo per i circa 1.000 partecipanti provenienti da 35 nazioni, chiamati a cimentarsi con salite severissime come il Brennero, la Mendola, il Tonale, il Bernina e soprattutto il Mortirolo (da scalare due volte), “mostro sacro” inserito anche nel tracciato dell’ultimo Giro d’Italia.

Giunta alla sua diciassettesima edizione, la Tour Transalp da quest’anno è aperta anche a ciclisti individuali e non solo a squadre composte da due atleti. Dopo aver percorso in una settimana 800 km con 17.700 metri di dislivello, per gli eroici partecipanti e i loro sostenitori è tempo di festeggiare: quale miglior luogo per farlo del Garda Trentino durante una calda estate che vede migliaia di biciclette, MTB ed e-bike sfrecciare sulle strade e sui sentieri in questo paradiso dello sport outdoor, un autentico inno alla vita all’aperto all’insegna della mobilità sostenibile.

La Tour Transalp – organizzata dal mensile tedesco Tour Magazine di Delius Klasing Verlag GmbH – è la manifestazione “sorella” della Bike Transalp, destinata alle mountain bike e più volte terminata con successo negli scenari del Garda Trentino.