GARDA TRENTINO TIAL * LA CORSA PODISTICA IN PROGRAMMA IL 5 MAGGIO SULLA DISTANZA DI 60 CHILOMETRI E 3.500 METRI DI DISLIVELLO

Manca solo un mese alla terza edizione del Garda Trentino Trail, la suggestiva corsa podistica in programma il 5 maggio sulla distanza di 60 chilometri e 3500 metri di dislivello positivo disegnata tra i laghi di Garda, Ledro e Tenno, immersa in un territorio di grande pregio ambientale, con passaggi in località dal certificato valore storico e culturale, come la zona palafitticola di Ledro o i borghi medievali del Comune di Tenno.

La terza edizione prevede la partenza da Riva del Garda ed arrivo in centro ad Arco sia della prova più lunga – 60 chilometri per l’appunto – sia delle due versioni più corti: la Ledro Trail Marathon (partenza da Lenzumo, in Valle di Ledro, 42km e 2400 metri di dislivello positivo) e la Tenno Trail Experience (partenza da Tenno, 29km per 1500 metri di dislivello).

E ad un mese dal via, le iscrizioni corrono alla grande, con la prova maggiore che si conferma sulla tendenza della scorsa annata, mentre le due distanze più brevi registrano un sensibile incremento delle iscrizioni.

L’anno passato gli iscritti erano 800 e tutto lascia intendere che il 5 maggio potrebbero essere ancor più i protagonisti del terzo Garda Trentino Trail, perché l’esperienza insegna che è nelle ultime settimane che si registra il picco di iscrizioni. Insomma, tutto segue il piano di una progressiva e costante crescita stilato dal comitato organizzatore, sempre al lavoro per trovare nuovi motivi di particolarità e di unicità, supportati da un territorio ineguagliabile.

Ed a certificarlo sono gli stessi protagonisti delle passate edizioni, letteralmente incantati dalla bellezza del percorso e dalla puntualità dell’organizzazione, da subito rivelatasi ai massimi livelli di offerta e disponibilità.

Il tedesco Stephan Hugenschmidt, trionfatore dell’edizione 2017, si è sentito in dovere di prenotare già sul traguardo un pettorale per il Garda Trentino Trail 2018: “Un percorso spettacolare, impossibile non tornare” diceva, sostenuto da tutto l’entusiasmo infuso da una gara così esaltante. E se lo dice lui, che di gare ne ha viste (e vinte) a decine, non resta che crederci e non perdere l’occasione di affrontare la sfida del Garda Trentino Trail o dei suoi due fratelli minori.

Anche per questo 2018 inoltre il Garda Trentino Trail è inserito nel Trittico dei Laghi, tris di tre prove che si aprirà sabato con il Bassa Via del Garda Trail (7 aprile) per concludersi l’8 settembre con il Dolomiti di Brenta Trail.

IL PERCORSO – L’edizione 2018 del Garda Trentino Trail ri-propone nuovamente il via da Riva del Garda (66 m slm), con i trailer che imboccheranno il panoramico e suggestivo sentiero del Ponale, l’antica strada – esempio dell’ardire e dell’ingegno umano – che nella seconda metà dell’800 aveva collegato la Valle di Ledro all’Alto Garda.

Lungo le gallerie ed i tornanti della Ponale si raggiungeranno quindi le sponde del Lago di Ledro, accarezzando il sito palafitticolo per poi inerpicarsi tra i faggeti ed i pascoli della Val Dromaè ed imboccare così il Sentiero Europa che seguendo la cresta sommitale delle Alpi di Ledro porta a toccare la massima quota (1721 m slm a Bocca Saval) prima della ripida picchiata verso Tenno, appena superato il Rifugio Nino Pernici a Bocca di Trat.

Una discesa davvero ardita che si concluderà ai piedi del castello (400 m slm), con il passaggio nel suggestivo Borgo di Frapporta e di Canale, due dei centri medievali meglio conservati d’Europa da cui inizierà la seconda lunga ascesa, fino a toccare la vetta del Monte Biaina (1400 m slm), da cui si scenderà verso l’arrivo di Arco.

Il via del Garda Trentino Trail sarà dato alle 8 da Piazza Battisti di Riva del Garda, mentre il Ledro Trail Marathon scatterà alle 11 da Lenzumo (784m slm), da cui si raggiungeranno i 1600 metri di Bocca di Trat per collegarsi con il percorso più lungo; gli ultimi a partire saranno quindi i protagonisti del Tenno Trail Experience: alle 13:30 partenza da Tenno per affrontare i 29 chilometri finali dell’anello maggiore.

L’arrivo dei vincitori del Garda Trentino Trail è previsto in Piazza delle Canoniche ad Arco attorno alle ore 14, ma molto dipenderà dalle previsioni meteo e dalle condizioni del tracciato.