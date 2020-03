GARDA TRENTINO SPA E ASSOCIAZIONI CATEGORIA * VIRUS COVID -19: « CHIEDIAMO GLI OPERATORI TURISTICI DI CHIUDERE O POSTICIPARE L’APERTURA DELL’ATTIVITà IMPRENDITORIALE FINO AL 3 APRILE »

Il Garda Trentino raccomanda un periodo di pausa per il bene comune. #gardatrentino #berightback #bebacksoon #comebacksoon #backsoon.

La destinazione Garda Trentino, per iniziativa della sua azienda per il turismo Garda Trentino S.p.A. e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore, chiama tutti gli operatori turistici ad unirsi consapevolmente nella decisione di chiudere o posticipare l’apertura della propria attività imprenditoriali fino al 3 aprile pv o comunque fin quando le autorità sanitarie lo riterranno opportuno per limitare la diffusione del virus COVID19.

Nonostante il territorio altogardesano non presenti ad oggi problematiche che configurino alcuna emergenza, si ritiene opportuno esprimere un impegno volontario per il bene comune, una scelta individuale che risponda all’interesse supremo, quello di garantire la salute a tutte le persone che vivono o frequentano questi luoghi.

L’amore per il territorio, la sua identità turistica e lo spirito di accoglienza che anima gli operatori sono le risorse più preziose che il Garda Trentino metterà in campo per presentarsi in tutta la sua varietà, bellezza e suggestione non appena rientrerà l’emergenza e sarà dunque possibile tornare ad una vita normale.

*

Associazione Albergatori Provincia di Trento

Sezione di Riva del Garda

Confcommercio Imprese per l’Italia

Sezione Alto Garda e Ledro

Unione Albergatori del Trentino

Sezione Alto Garda e Ledro

Garda Trentino S.p.A.